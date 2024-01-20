Языковед объяснил, как правильно перевести 'была не была' на украинский

Многие слышали русский фразеологизм "была не была". Однако не все знают, как его правильно перевести на украинский язык.

Выражение используют, когда выражают готовность рискнуть, начать какое-то сложное дело. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, ответчиком в украинском языке будет "або пан, або пропав". В свою очередь фразеологизм "волк в овечьей шкуре" также не стоит переводить дословно.

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По-украински правильно будет сказать "у вічі як лис, а заочі як біс", или "дивиться лисицею, а думає вовком". Такой фразеологизм означает лицемерного человека, скрывающего плохие намерения под маской господина.

"И третье часто употребляемое выражение – "выйти сухим из воды", которым называют тех, кто избежал наказания. По-украински о таких персонажах говорят "вислизнувся, як піскар із матні". Обратите внимание, здесь матня – это средняя часть невода в виде узкого длинного мешка, куда попадает рыба во время ловли", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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