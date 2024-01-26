Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'сойти с ума'

Многие не знают, как перевести на украинский русское выражение "сойти с ума". Некоторые прибегают к дословному переводу и говорят "зійти з розуму".

Языковед Александр Авраменко объяснил, что это ошибка. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"С ума не сходят. Это российское изречение. По-украински – "з'їхати з глузду", или "збожеволіти", – отметил он.

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Кроме этого языковед рассказал, как правильно в общественном транспорте спрашивать пассажиров, будут ли они выходить на следующей остановке. Не следует использовать слова "сходите" или "вилазите".

Правильно будет сказать: "Скажіть, будь ласка, ви будете виходити на наступній зупинці?".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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