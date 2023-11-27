Языковед объяснил, как правильно писать названия соцсетей на украинском: многие люди ошибаются

Многие путаются, как правильно употреблять названия социальных сетей С кавычками или без них, с большой буквы или строчной?

Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно писать названия социальных сетей. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Друзья, запомните, названия соцсетей и поисковых систем пишем с малой буквы и без кавычек. Например, фейсбук, википедия, вайбер, инстаграмм, ютуб, гугл", – отметил он.

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В то же время, если с названием есть родовое слово, тогда правильно писать с прописной буквы и в кавычках. К примеру, социальная сеть "Фейсбук", поисковая система "Гугл".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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