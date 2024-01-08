Языковед объяснил, как возникло выражение 'скривиться, как среда на пятницу'

Многие слышали выражение "скривиться как среда на пятницу". Однако не все знают, что значит этот фразеологизм.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как возникло колоритное изречение. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Среда и пятница связаны одной веревкой в народной фразеологии. Выражение "скривиться как среда на пятницу" означает "перекосить, обезобразить лицо", – отметил языковед.

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По его словам, среда кривится потому, что она, как и пятница, когда-то была постным днем.

"Раньше и в среду, и в пятницу не ели скоромного, то есть молока и мяса", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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