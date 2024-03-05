Языковед объяснил, почему говорить 'віруючий' неправильно

В украинском разговорном языке часто можно услышать употребление причастий на "-учий" и "-ючий". Однако согласно правилам, большинства таких слов следует избегать.

В частности слово "віруючий" неправильно. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

Эксперт указал, что слово "віруючий" звучит коряво, вроде "завідуючий", "странствуючий", "поючий". Так говорить неправильно.

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Существительное "віруючий", которым обозначают человека, который верит в Бога, имеет синонимы: "вірянин", "вірний" и "правовірний". Также можно использовать "людина, яка вірує".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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