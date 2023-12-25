Языковед объяснил, почему ласточка в щедривках прилетает зимой: как возникла ошибка

Во многих щедривках упоминается прилет ласточки. Однако зимой эти птицы улетают в тёплые края.

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, почему возникла такая ошибка. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Щедровки – народные обрядовые песни, которые издавна исполняют под Новый год. Но все знают о птице, которая в это время прилетает к хозяину. Цитирую: "Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ласточка, стала щебетать, хозяина вызывать", – отметил он.

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Языковед отметил, что раньше Новый год праздновали в начале весны. В это время птицы после зимовки возвращаются домой.

"Потом празднование Нового года перенесли на 1 января, а ласточка и песни осталась. Недаром же говорят – из песни слов не выкинешь. Тем более из песни "Щедрик", прославившей нашу страну на весь мир", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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