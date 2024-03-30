Языковед объяснил, почему на украинском правильно 'чорнило', а не 'чорнила'

Многие люди путают, как правильно сказать, "чорнило" или "чорнила". Однако только один вариант верен в украинском языке.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как следует употреблять это слово, в единственном или во множественном числе. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Нельзя существительные на обозначение веществ и жидкостей ставить во множество. "Кисні, молоки, воски, залізи, чорнила", нет, их можно употреблять только в единственном числе: "кисень, молоко, віск, залізо, чорнило"... А вообще, слово чернила имеет давнее свойство притягивать к себе проблемы", – отметил эксперт.

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Авраменко объяснил, когда изобрели водный раствор для письма, то назвали "чорнило", потому что он был черного цвета. Но впоследствии, когда изобрели раствор красного, зеленого цвета, то решили не придумывать новых слов, а оставили название, но с обозначением "червоне чорнило" и "зелене чорнило".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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