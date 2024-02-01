Языковед объяснил популярную ошибку: Когда правильно 'брати', а когда 'приймати'

Многие люди допускают ошибки в речи. В частности, можно услышать, как путают слова "брати" и "приймати".

К примеру, распространенной ошибкой является выражение "приймати участь". Языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно.

"Приймати" можно роды в роддоме. Или в партию "приймають". А участие "беруть", – отметил он.

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Авраменко призвал запомнить устойчивое соединение слов: "брати участь", или "взяти участь".

"В заключение только добавлю, заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", – резюмировал языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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