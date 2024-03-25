Языковед объяснил разницу между 'красний' и 'червоний' в украинском языке

В украинском языке на русский "красный" цвет говорят "червоний". В то же время слово "красний" имеет совершенно другое значение.

Как правильно употреблять это слово, объяснил известный украинский учитель Александр Авраменко. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Весну любили всегда. Ее удобряли своими веснушками наши предки более 1000 лет назад. "Ой весна, весна – днем красна", – отметил он.

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Согласно словарю, "красний" – это красивый, красивый, отличный. Когда мы говорим "прекрасний", мы же не имеем в виду "пречервоний".

"Ой весна, весна – днем красна" – это значит хорошая своими днями, замечательная. Вот почему способность хорошо говорить называют красноречием, а убедительная речь – красноречивой", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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