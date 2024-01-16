Языковед рассказал, как по-украински сказать 'в случае необходимости'

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "в случае необходимости". Можно встретить вариант "у випадку необхідності", но это ошибка.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно переводить русские изречения. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Языковое клише "у випадку необхідності" это банальная калька, буквальный перевод русского "в случае необходимости". А правильное соответствие: "у разі потреби", или "за потреби", – отметил он.

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В свою очередь "в большинстве случаев" следует переводить не "у більшості випадків", а "здебільшого", или "переважно". "Ни в коем случае" переводится как "у жодному разі", а "от случая к случаю" – "коли-не-коли", или "вряди-годи".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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