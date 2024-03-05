Забудете о магазинном: как приготовить домашний крем-творог

Забудьте о замороженном кефире. Этот рецепт домашнего крем-сыра гораздо лучше. Он получается более нежным, сливочным и просто невероятно вкусным. А готовить его еще быстрее!

По желанию, вы можете добавить в сырую измельченную зелень. По рецепту с сайта "Хозяйка" можно легко и просто приготовить домашний крем-сыр, который будет намного вкуснее магазинного.

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Вам понадобится:

400 г сметаны (25-30%)

400 г ряженки (3,2%)

400 г кефира (3,2%)

Соль по вкусу

1 столовая ложка сока лимона

Приготовление:

Смешайте в тарелке сметану, ряженку и кефир. Добавьте щепотку соли и лимонный сок. Застелите дуршлаг марлей в несколько слоев и поставьте его на глубокую емкость. Выложите смесь на марлю. Дайте сыворотке немного стечь, затем накройте марлей и поставьте под фитиль. Когда сыворотка обособится, у вас получится около 500 г нежного и вкусного крем-сыра.

Этот крем-сыр идеально подходит для:

Кремы для тортов

Закусок

Бутербродов

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