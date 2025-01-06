Забудете о ветеринаре: названы породы собак с лучшим здоровьем

Выбор породы собаки нередко определяется не только внешним видом или темпераментом, но и крепостью здоровья животного. Собаки с крепким здоровьем – это не только радость для владельцев, но и меньшие затраты на ветеринарные услуги.

Выбор породы зависит от ваших предпочтений, образа жизни и готовности к уходу. Специалисты исследовали продолжительность жизни разных пород и определили, какие из них реже болеют. В частности, исследование показало, что большие породы имеют более высокий риск заболеваний из-за особенностей генетики, тогда как маленькие собаки обычно живут дольше.

Среди вариантов – и миниатюрные пудели, и выносливые хаски, а также разнообразные метисы.

Бигли – активные долгожители

Сколько живут собаки породы бигль. Источник: pexels.com Сколько живут собаки породы бигль. Источник: pexels.com

Бигли имеют хорошее обоняние, естественную смекалку и хороший иммунитет. Их средний возраст жизни составляет 10-15 лет. Единственной проблемой могут стать глаза или суставы в пожилом возрасте. Активность и любовь к движению обеспечивают им отличную физическую форму.

Вас также заинтересует: От каких пород собак дома не будет запаха: рейтинг самых "пахучих"

Грейхаунд: скорость и здоровье

Какая самая быстрая собака в мире. Источник: freepik.com Какая самая быстрая собака в мире. Источник: freepik.com

Быстрые и выносливые грейхаунды могут похвастаться крепким здоровьем и продолжительностью жизни 10-13 лет. Однако владельцам следует следить за питанием этих собак, чтобы избежать проблем с желудком из-за особенностей их строения.

Пудели – умные и здоровые

Как выглядит пес пудель. Источник: pexels.com Как выглядит пес пудель. Источник: pexels.com

Пудели живут в среднем 10-18 лет. Они известны своей смекалкой и выносливостью. С возрастом у них могут возникать проблемы с суставами или глазами, но эти риски минимальны при условии надлежащего ухода.

Басенджи: покой и атлетизм

Какая собака не лает. Источник: pexels.com Какая собака не лает. Источник: pexels.com

Басенджи – спокойные, но в то же время энергичные собаки. Они живут 13-14 лет и почти не имеют генетических заболеваний. Лишь в редких случаях могут возникнуть проблемы с гипотиреозом.

Бордер-колли – послушные интеллектуалы

Какую породу собак используют люди для выпаса овец. Источник: pexels.com Какую породу собак используют люди для выпаса овец. Источник: pexels.com

Эти собаки не только легко учатся, но и имеют длительный жизненный цикл – до 15 лет. Владельцам бордер-колли следует следить за возможными проблемами с эпилепсией и глухотой в старшем возрасте.

Хаски – выносливость и сила

Сколько лет живут хаски. Источник: pexels.com Сколько лет живут хаски. Источник: pexels.com

Хаски – активные и выносливые собаки с прекрасным здоровьем. Они живут 12-16 лет, но могут иметь генетическую предрасположенность к проблемам с суставами и глазами. Эти недостатки селекционеры постепенно устраняют.

Смешанные породы – крепкий иммунитет

Что такое метис собаки. Источник: pexels.com Что такое метис собаки. Источник: pexels.com

Метисы, рожденные от скрещения разных пород, часто имеют меньшую склонность к генетическим заболеваниям. Благодаря разнообразному генофонду они выносливы и здоровы, хотя каждый случай требует индивидуального подхода.

Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!