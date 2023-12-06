Забудьте о неприятном запахе из туалета: как очистить унитаз с помощью бритьевой пены

Как избавиться от плохого запаха из унитаза

Одной из эффективных альтернатив использованию освежителей воздуха в туалете является неожиданно простой ингредиент – пена для бритья. Это средство, обычно используемое для создания пены во время бритья, оказывается отличным средством для борьбы с неприятными запахами.

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Важно отметить, что перед использованием пены для бритья необходимо тщательно убрать в туалете, пишет prostoway. Это включает удаление сиденья и его последующую мойку отдельно. Также следует правильно очистить унитаз и другие поверхности в помещении.

После предварительной уборки важно осторожно нанести пену для бритья на чашу унитаза, избегая касания сливного бачка. Оставьте средство на поверхности в течение 10 мин.

По истечении указанного времени удалите пену с помощью чистой тряпки. Такой подход поможет устранить неприятные запахи в туалете и их появление отсутствует на длительное время.

Использование бритвенной пены в качестве альтернативы обычным средствам позволяет обеспечить свежесть в туалетном помещении с помощью неожиданного средства.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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