Забудьте о них: эксперты назвали цвет волос, который состаривает женщин

Эксперты по уходу за волосами рекомендуют избегать сильно отбеленных и слишком темных цветов, поскольку они могут заставить вас выглядеть старше.

С приходом зимы многие женщины старше 40 лет задумываются об изменении цвета волос. Однако, прежде чем выбрать новый образ, важно учесть свой возраст и тон кожи, пишет SheFinds.

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По словам Ганимы Абдуллы, эксперта по вопросам волос и косметолога The Right Hairstyles, два цвета, которых следует избегать, это сильно отбеленные и слишком темные.

"Сильно отбеленные цвета могут выделить морщины и другие признаки старения, – говорит она. – Кроме того, они могут повредить волосы, особенно если у вас тонкие или поврежденные волосы".

Абдулла также отмечает, что слишком темные цвета могут сделать волосы вялыми и безжизненными. Они также могут подчеркнуть истончение волос, которое является распространенным явлением по мере старения.

Вместо этого Абдулла рекомендует женщинам старше 40 лет попробовать два модных цвета: грибной коричневый и насыщенный шоколадно-коричневый.

"Грибной коричневый – это отличный способ освежить волосы, не слишком осветляя их, – говорит она. – Этот цвет имеет теплые, нейтральные оттенки, которые хорошо сочетаются с разными тонами кожи".

Насыщенный шоколадно-коричневый цвет – это еще один хороший вариант для женщин старше 40 лет. Этот цвет достаточно темный, чтобы выглядеть изысканно, но также достаточно светлый, чтобы не подчеркивать морщинки.

"Этот цвет добавляет глубины и объема волос, – говорит Абдулла. – Он также помогает сделать цвет лица более теплым".

Если вы не уверены, какой цвет волос вам подойдет, обязательно проконсультируйтесь с опытным парикмахером. Они помогут вам подобрать цвет, который подчеркнет вашу красоту и молодость.

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