Забудьте о русском 'пока': Как правильно прощаться на украинском

Многие люди ошибочно употребляют во время прощания русское слово "пока". В то же время украинский язык имеет немало удельных вариантов прощания.

Согласно русско-украинскому словарю сложной лексики 2012 года и русско-украинскому словарю постоянных выражений 1959 года, "пока" означает "тем временем". Об этом сообщает OBOZ.UA.

На украинском же правильно будет сказать "до побачення", "побачимося", или "до зустрічі". Также можно сказать "до завтра/вечора/вихідних".

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Кроме этого на украинском можно вместо прощания высказать пожелание: "Нехай щастить!", "Усього найкращого!", или "Бувайте здорові!". Также можно сказать "до зв'язку", "спишемося", или "зідзвонимося".

Не стоит забывать о следующих пожеланиях при прощании:

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Еще одно популярное выражение, которое используют при прощании – это "па-па". Такая формулировка пришла к нам из польского языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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