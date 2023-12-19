Забудьте о варке, если хотите цвет и вкус: Как правильно приготовить свеклу
Свекла – это вкусный и полезный овощ, который можно приготовить разными способами. Наиболее популярно варка, но во время этого процесса часть полезных веществ теряется.
Запекание – это более щадящий способ приготовления, позволяющий сохранить все полезные свойства свеклы, пишет сайт gsminfo.com.
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Ингредиенты:
- 2-3 свеклы
- Оливковое масло
- Соль
- Сахар (по желанию)
Приготовление:
- Хорошо вымойте свеклу и отрежьте кончики с обеих сторон.
- Посолите и поперчите свеклу по вкусу.
- Сбрызните свеклу оливковым маслом.
- Оберните каждую свеклу фольгой.
- Запекайте свеклу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-1,5 часов.
- Готовность свеклы проверьте зубочисткой.
- Достаньте свеклу из духовки и дайте им остыть.
- Очистите свеклу от кожуры.
Запеченную свеклу можно подавать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или использовать в других блюдах.
Польза свеклы
Свекла – это очень полезный овощ. Он содержит много витаминов и минералов, в частности:
- Витамин C – необходим для поддержания иммунитета
- Калий – поддерживает здоровье сердца
- Фолиевая кислота – полезна для кроветворения и развития клеток
Кроме того, свекла может способствовать понижению давления, улучшению здоровья кожи и функции печени.
Советы
- Для запекания свеклы лучше использовать средние овощи.
- Если вы хотите, чтобы свекла имела более насыщенный вкус, вы можете добавить в фольгу немного сахара или других специй.
- Готовую свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней.
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