Забудьте о варке, если хотите цвет и вкус: Как правильно приготовить свеклу

Как правильно запекать свеклу в фольге вместо варки

Свекла – это вкусный и полезный овощ, который можно приготовить разными способами. Наиболее популярно варка, но во время этого процесса часть полезных веществ теряется.

Запекание – это более щадящий способ приготовления, позволяющий сохранить все полезные свойства свеклы, пишет сайт gsminfo.com.

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Ингредиенты:

2-3 свеклы

Оливковое масло

Соль

Сахар (по желанию)

Приготовление:

Хорошо вымойте свеклу и отрежьте кончики с обеих сторон. Посолите и поперчите свеклу по вкусу. Сбрызните свеклу оливковым маслом. Оберните каждую свеклу фольгой. Запекайте свеклу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1-1,5 часов. Готовность свеклы проверьте зубочисткой. Достаньте свеклу из духовки и дайте им остыть. Очистите свеклу от кожуры.

Запеченную свеклу можно подавать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или использовать в других блюдах.

Польза свеклы

Свекла – это очень полезный овощ. Он содержит много витаминов и минералов, в частности:

Витамин C – необходим для поддержания иммунитета

Калий – поддерживает здоровье сердца

Фолиевая кислота – полезна для кроветворения и развития клеток

Кроме того, свекла может способствовать понижению давления, улучшению здоровья кожи и функции печени.

Советы

Для запекания свеклы лучше использовать средние овощи.

Если вы хотите, чтобы свекла имела более насыщенный вкус, вы можете добавить в фольгу немного сахара или других специй.

Готовую свеклу можно хранить в холодильнике до 5 дней.

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