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Забудьте об уксусах: как очистить унитаз, чтобы он сиял как новый

Игорь Романько

Как очистить унитаз от налета и желтизны без химии

Устали от химии и неприятного запаха в туалете? Существует множество способов очистить унитаз без ущерба вашему здоровью и кошельку.

Благодаря этим простым советам ваш унитаз всегда будет чистым и свежим. Эффективными советами поделились на сайте noviydoctor.com.

Как убрать неприятный запах канализации и мочи в туалете за 5 минут

Чем заменить химические средства?

  • Уксус: налейте уксус в унитаз, посыпьте содой, оставьте на 15 минут, затем почистите щеткой и смойте.
  • Лимонная кислота: растворите 2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде, вылейте в унитаз, оставьте на 30 минут, а затем смойте.
  • Сода: насыпьте соду на дно унитаза, налейте немного уксуса, подождите, пока пена осядет, а затем смойте.
  • Газированная вода: налейте в унитаз 2 литра газировки, оставьте на 30 минут, а затем смойте.
  • Белье: налейте белье в унитаз, оставьте на 15 минут, а затем смойте.

Важно!

  • Перед использованием любого средства убедитесь, что оно не повредит материалу вашего унитаза.
  • Используйте защитные перчатки при работе с химическими веществами.
  • Хорошо проветривайте помещение после использования химических средств.

Вот еще несколько советов:

  • Регулярно чистите унитаз, чтобы не допускать накопления грязи и налета.
  • Используйте ершик для чистки труднодоступных мест.
  • Не бросайте в унитаз мусор, который может его засорить.

PS

  • Не используйте кислоту и соду одновременно, поскольку это может привести к опасной химической реакции.
  • Для чистки бачка унитаза можно использовать лимонную кислоту или уксус.
  • Для дезинфекции унитаза можно использовать раствор хлорного отбеливателя.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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