Забудьте об уксусах: как очистить унитаз, чтобы он сиял как новый

Как очистить унитаз от налета и желтизны без химии

Устали от химии и неприятного запаха в туалете? Существует множество способов очистить унитаз без ущерба вашему здоровью и кошельку.

Благодаря этим простым советам ваш унитаз всегда будет чистым и свежим. Эффективными советами поделились на сайте noviydoctor.com.

Как убрать неприятный запах канализации и мочи в туалете за 5 минут

Чем заменить химические средства?

Уксус: налейте уксус в унитаз, посыпьте содой, оставьте на 15 минут, затем почистите щеткой и смойте.

налейте уксус в унитаз, посыпьте содой, оставьте на 15 минут, затем почистите щеткой и смойте. Лимонная кислота: растворите 2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде, вылейте в унитаз, оставьте на 30 минут, а затем смойте.

растворите 2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде, вылейте в унитаз, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Сода: насыпьте соду на дно унитаза, налейте немного уксуса, подождите, пока пена осядет, а затем смойте.

насыпьте соду на дно унитаза, налейте немного уксуса, подождите, пока пена осядет, а затем смойте. Газированная вода: налейте в унитаз 2 литра газировки, оставьте на 30 минут, а затем смойте.

налейте в унитаз 2 литра газировки, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Белье: налейте белье в унитаз, оставьте на 15 минут, а затем смойте.

Важно!

Перед использованием любого средства убедитесь, что оно не повредит материалу вашего унитаза.

Используйте защитные перчатки при работе с химическими веществами.

Хорошо проветривайте помещение после использования химических средств.

Вот еще несколько советов:

Регулярно чистите унитаз, чтобы не допускать накопления грязи и налета.

Используйте ершик для чистки труднодоступных мест.

Не бросайте в унитаз мусор, который может его засорить.

PS

Не используйте кислоту и соду одновременно, поскольку это может привести к опасной химической реакции.

Для чистки бачка унитаза можно использовать лимонную кислоту или уксус.

Для дезинфекции унитаза можно использовать раствор хлорного отбеливателя.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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