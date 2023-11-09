Забудьте слово "форточка": Как сказать это на украинском правильно

Если вы сторонник языковой чистоты и хотите общаться на украинском языке без примесей, то лучше забыть о слове "форточка".

Суржик, как особое лингвистическое явление в украинском языке, всегда привлекал внимание, пишет УНИАН. С одной стороны, это приводит к возникновению уникальных слов, возникающих в результате смешения частей разных слов или употребления слов одного языка в стиле другого. С другой стороны, такие слова, несмотря на их живой характер и отражение реального восприятия вещей людьми, наносят вред языку и засоряют его.

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Есть те, кто оправдывает употребление суржика, указывая на то, что это присуще их региону или семье, и другие, которые пытаются бороться с ним и призывают других присоединиться к этому усилию. Итак, слово "форточка" остается частью украинского языка.

"Закрийте форточку, мені дме", "Зараз відкрию форточку, бо нема чим дихати", "Ще трохи, і пташка залетіла би у форточку" – такие высказывания можно услышать в разных уголках Украины. Однако следует отметить, что само слово "форточка" не является частью украинского языка, а проявлением суржика.

Согласно словарю "украинского" суржика, слово "форточка" относится к суржику. Поэтому, если вы хотите использовать украинский язык чисто и правильно, лучше избавиться от этого слова.

Таким образом, как можно заменить слово "форточка" на украинском? Для обозначения небольшого оконного оконного стекла существует соответствующее слово в украинском языке – "кватирка".

По словарю "Академический толковый словарь украинского языка" (СУМ), слово "кватирка" имеет следующее:

"Кватирка. 1. Зменшена форма від "кватир", що означає займати невеликий кватир. 2. Шибка у вікні, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. Наприклад, "Вона відчинила кватирку, щоб дати відпочинок висловленим відомостям" (Тарас Шевченко, I, 1963, 24); "Коли Деменюк переходив близ вікон, вона відчинила кватирку та закликала його до себе" (Іван Франко, VII, 1951, 90); "Для провітрювання приміщення у віконних рамах встановлюють кватирки" (Столярно-будівельна справа, 1957, 194); 3. Дверцята або віконце в брамі або воротах".

Следовательно, вместо "форточки" можно употреблять слово "кватирка", которое является корректным и правильным украинским словом.

Источник происхождения слова "форточка" также можно найти в Этимологическом словаре украинских слов:

Хвіртка – "невеликі вхідні двері в тину або у воротах". Це слово є запозиченим з німецької мови, імовірно через польську, і має коріння у латинському слові "porta", що означає "ворота" чи "двері". Таким чином, "форточка" є одним із проявів суржику в українській мові.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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