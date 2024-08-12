Забытая реальность: почему жамевю заставляет нас сомневаться в своей памяти

Ученые установили, что дежавю является своеобразным окном в функционировании нашей памяти. Исследование показало, что это явление возникает, когда часть мозга, ответственная за распознавание знакомых ситуаций, теряет синхронизацию с реальностью.

Дежавю – это сигнал, предупреждающий о чудаковатости: это своеобразная "проверка фактов" для нашей памяти. Однако существует противоположное состояние – "жамевю", как отмечает Science Alert.

"Жамевю" - это состояние, когда знакомые вещи кажутся новыми или нереальными. Это может быть когда знакомое лицо выглядит необычным или когда вы заходите в знакомое место, но чувствуете себя дезориентированным.

Что такое жамевю

Этот опыт встречается реже, чем дежавю, и может быть более необычным и тревожным. Ученые попросили людей описать это состояние в анкетах, и они давали следующие объяснения: "При написании экзаменов я правильно пишу слово, но смотрю на него снова и снова, потому что кажется, что написал неправильно".

О жамевю известно мало, но ученые решили исследовать его в лаборатории. Если попросить кого-то повторять слово снова и снова, оно становится бессмысленным. В эксперименте 94 студента повторяли одно и то же слово, используя двенадцать разных слов, от обычных до менее распространенных.

Читайте также: Ученые удивили возрасту, в котором мужчины становятся психологически зрелыми

Ученые попросили участников повторять слово как можно скорее, но позволили остановиться, если они почувствуют странность, скуку или боль в руке. Самой распространенной причиной остановки было чувство удивительности: около 70% участников останавливались по крайней мере один раз, чтобы почувствовать что-то, что мы определили как жамевю. Это обычно происходило через одну минуту (33 повторения).

Люди описывали свой опыт как "слова теряют значение, чем дольше на них смотришь" или "кажется, что теряешь контроль над рукой". Самый интересный вариант ответа: "это не кажется правильным, почти если бы это ни было словом, а кто-то заставлял меня думать, что это так".

В завершение этой научной работы ученым понадобилось 15 лет. Основной вывод – трансформации и потери смысла при повторении сопровождаются особым ощущением, которое называется жамевю.

Читайте также: Почему мужчины отращивают бороду

Это сигнал, который что-то стало слишком автоматическим и повторяющимся. Это помогает нам вырваться из текущей обработки, и ощущение нереальности является проверкой реальности.

Вполне логично, что это должно произойти. Когнитивные системы человека должны оставаться гибкими, позволяя устремлять внимание туда, где это нужно, а не застрять в повторяющихся задачах.

Ученые только начинают понимать состояние жамевю. Основное научное объяснение – "насыщение" – перегрузка представления, пока оно не станет бессмысленным.

Ранее мы рассказывали, что ученые выяснили, как люди выбирают своих будущих супругов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!