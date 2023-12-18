Зачем добавлять кофе в макароны: необычный лайфхак от профессиональных поваров

Как приготовить томатный соус к пасте с кофе

Макароны – это одно из самых популярных блюд в мире. Их можно приготовить по-разному, но мало кто знает об одном необычном лайфхаке, который может сделать их еще вкуснее.

Профессионалы кулинарии советуют добавлять немного кофе в воду для варки макарон. Это придаст блюду приятный аромат и более глубокий вкус, пишет ТСН.

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Для этого нужно просто добавить 1-2 чайные ложки молотого кофе в воду, в которой вы будете варить макароны. Кофе может быть любой крепости, но лучше использовать молотый кофе среднего помола.

Кофе не только придаст вкусу и аромату макаронам, но и поможет им лучше сохранять форму и не развариваться.

Вот несколько советов, как использовать кофе в макаронах:

Используйте только свежемолотые зерна кофе.

Не переборщите с количеством кофе, иначе макароны могут стать слишком горькими.

Можно добавить в воду для варки макарон и другие ароматизаторы, например, звездочки бадьяна, лавровый лист или чабрец.

Попытайтесь приготовить макароны с кофе, и вы не пожалеете. Этот простой лайфхак поможет вам приготовить еще более вкусное и ароматное блюдо.

Напомним, мы уже писали, как варить пасту, чтобы она не слипалась.

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