Зачем добавлять уксус в жидкость для мытья посуды – лайфхаки для хозяек

Одно из многих применений белого уксуса в домашних условиях – смешивание со средством для мытья посуды. Благодаря этому можно отлично очистить наиболее загрязненные участки и предметы в доме.

Издание Sante Plus предложило попробовать эти два ингредиента. Так вы быстро избавитесь прежде всего от следов карандашей из стен и т.д.

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Если комбинация уксуса и жидкого мыла легко удалить следы карандаша из стен, то это потому, что уксус обладает мощными свойствами по удалению пятен. При добавлении в чистящее средство, такое как жидкость для мытья посуды, эта же мощность увеличивается в десять раз.

Сначала нужно определить тип краски, оставленной на стенах. Если это латексная краска, смешайте 3-4 колпачка моющего средства в 4-литровом ведре воды, затем добавьте 3 столовые ложки белого уксуса. Возьмите губку, смочите ее в растворе, отожмите и потрите следы карандаша на стене. Вне зависимости от типа латексной краски это решение подойдет. Кроме того, конечно можно заменить средство для мытья посуды черным мылом или жидким марсельским мылом.

Если краска на грязной стене масляная, смесь будет отличаться, так как в этом случае уместно будет добавить дополнительный ингредиент, а именно обезжириватель. Добавьте это в ту же дозу уксуса и жидкости для мытья посуды, упомянутой выше, затем протрите смесь, чтобы обезжирить следы карандаша и обнажить стену без каких-либо отметок. Эта смесь также отлично подходит для стен кухни.

Каким еще поверхностям может помочь сочетание уксуса и средства для мытья посуды

1. Чистка раковин. Дно раковины нередко оказывается заполнено грязью, мыльной пеной и минеральными отложениями, но все эти вещи можно легко смыть общим действием уксуса и жидкости для мытья посуды.

Для удобства добавьте два ингредиента в пульверизатор и распылите на обрабатываемые участки, затем протрите раковину влажной губкой.

2. Чистка унитаза. Унитаз является одним из мест, наиболее подверженных образованию бактерий, пятен от жесткой воды и, следовательно, отложений известкового налета. С помощью дуэта уксуса и жидкости для мытья посуды легко все это удалить.

Распылите раствор на стенки с помощью пульверизатора и оставьте на несколько минут. В идеале подождите 20-30 минут, чтобы убедиться в эффекте. Используйте ершик для унитаза, чтобы потереть участки, а затем промойте унитаз, пока остатки продукта полностью исчезнут.

3. Удаление плесени в ванной комнате. Чтобы удалить плесень с поверхностей в ванной, просто распылите смесь на изразце, дно ванны или дно душевой кабины. После полоскания следы плесени должны полностью исчезнуть.

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