Зачем добавлять водку в фарш для котлет: секрет опытных хозяек

Все кулинары знают, что в фарш для котлет необходимо добавить хлеб, батон и яйца. Однако, использование водки в качестве добавки к фаршу является менее известным, но интересным приемом.

Добавление алкоголя может показаться необычным, но некоторые кулинары утверждают, что это улучшает вкус и текстуру блюда. Этот метод, который передавался из поколения в поколение, был популярен среди наших предков. Об этом пишет glamour.

Для придания фаршу особой нежности можно использовать небольшое количество водки. Это также придаст рыхлости мясу. В таком случае в фарш уже не обязательно класть яйца, хотя использование белого хлеба, замоченного в молоке, остается обязательным.

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Для куриного же фарша использование водки не рекомендуется, поскольку алкоголь может высушить и без того нежирное мясо.

Приготовление котлет с добавлением водки не отличается от традиционного метода: мясо перекручивают вместе с луком, добавляют замоченный хлеб, специи и саму водку. Затем котлеты обжаривают с обеих сторон и тушат до полной готовности.

Оптимальная пропорция – это 20-30 граммов водки на килограмм фарша.

Для более изысканного вкуса можно попробовать добавить в фарш немного коньяка.

Кроме того, алкоголь часто используют не только в фарше, но и в приготовлении домашних колбас, поскольку он обладает дезинфицирующими свойствами и помогает сохранить продукт свежим на более долгое время.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как приготовить секретный "воздушный" фарш для нежных и пышных котлет.

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