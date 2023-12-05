Зачем класть колготки в морозилку: странный, но действенный лайфхак
Колготки – это модный и практичный аксессуар, который можно носить в любой сезон. Однако они часто бывают довольно нежными и быстро рвутся, иногда даже после одевания.
Специалисты издания Santeplusmag пишут, что простые способы помогут укрепить колготки и вы сможете носить их дольше.
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Как правильно стирать колготки
Прежде всего, колготки лучше стирать вручную. Если вы все же решили стирать их в стиральной машине, то обязательно кладите их в специальную сумку для нижнего белья. Это поможет оградить колготки от повреждений.
Как сделать колготки крепче
Чтобы колготки служили вам подольше, перед первым использованием их нужно слегка смочить водой и поместить в холодильник на час. По истечении этого времени извлеките их и дайте высохнуть. Это поможет сделать нейлон более мягким и прочным.
Как отремонтировать дырявые колготки
Если вы обнаружили дырку в колготках, не торопитесь их выбрасывать. Вы можете попытаться отремонтировать их с помощью лака для ногтей или лака для волос.
Трюк с лаком для ногтей нужно нанести прозрачный лак для ногтей вокруг всей дырки. Лак закроет отверстие, чтобы предотвратить его расширение.
Лак для волос – щедро распылите лак для волос вокруг всей дырки и по краям.
Эти простые советы помогут вам сохранить колготки в хорошем состоянии в течение длительного времени.
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