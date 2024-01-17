Зачем класть целлофановый пакет в стиральную машину: вы будете удивлены
Если у вас дома есть домашний любимец, то вы наверняка знаете, что шерсть от него может оказаться где угодно: на одежде, мебели, в постели. Для избавления от этой проблемы можно использовать целлофановый пакет.
Об этом пишет Obozrevatel.
Как это работает?
Целофан обладает электростатическими свойствами, поэтому он притягивает к себе шерсть и волосы. Этот эффект усиливается при стирке, когда вода создает дополнительное электрическое поле.
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Как использовать целлофановый пакет?
- Поместите пакет в барабан стиральной машины.
- Загрузите белье и стиральный порошок.
- Запустите стирку.
После стирки выбросьте пакет в мусор.
Преимущества использования целлофанового пакета
- Этот метод эффективен и прост в использовании.
- Он не повреждает ткань.
- Пакет предохраняет фильтр стиральной машины от загрязнения шерстью и волосами.
- Он помогает предотвратить слипание стирального порошка.
Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машину.
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