Зачем класть целлофановый пакет в стиральную машину: вы будете удивлены

Если у вас дома есть домашний любимец, то вы наверняка знаете, что шерсть от него может оказаться где угодно: на одежде, мебели, в постели. Для избавления от этой проблемы можно использовать целлофановый пакет.

Об этом пишет Obozrevatel.

Как это работает?

Целофан обладает электростатическими свойствами, поэтому он притягивает к себе шерсть и волосы. Этот эффект усиливается при стирке, когда вода создает дополнительное электрическое поле.

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Как использовать целлофановый пакет?

Поместите пакет в барабан стиральной машины. Загрузите белье и стиральный порошок. Запустите стирку.

После стирки выбросьте пакет в мусор.

Преимущества использования целлофанового пакета

Этот метод эффективен и прост в использовании.

Он не повреждает ткань.

Пакет предохраняет фильтр стиральной машины от загрязнения шерстью и волосами.

Он помогает предотвратить слипание стирального порошка.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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