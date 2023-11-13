Зачем натирать ключи мелом: спасительный лайфхак

Конечно, когда замок полностью сломался, без помощи мастера не обойтись. Впрочем, вы легко можете предотвратить такие неприятные "приключения" самостоятельно и самостоятельно.

Бывало ли у вас так, что наталкиваетесь в сети на какую-то хитрость и никак не можете поверить, что это действительно работает? Совершенно справедлива эмоция, поскольку часто на просторах Интернета встречаются такие необычные советы, что сначала трудно подумать о том, что они могут сработать. Однако в издании noviydoctor.com рассказали о простом способе сэкономить деньги и не вызвать мастера по ремонту ключей и замочных щелей.

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Зачем натирать ключи мелом

Ключи и замок на домашней двери – одна из самых важных вещей в любой квартире или доме. Абсолютно каждый, часто без исключения, хозяин или хозяйка следят за тем, чтобы их двери надежно закрывались и их было невозможно открыть без соответствующей "отмычки". Впрочем, со временем в крепость все труднее попасть даже ее полноправным владельцам, поскольку ключ просто прокручивается в замковой щели.

В таких случаях не следует сразу звонить мастерам и впадать в истерику. Не спешите менять замок: возможно, в вашей ситуации может помочь самый обычный, знакомый еще со школьных лет кусочек мела.

Пользователи сети рекомендуют просто кропотливо натереть им ключ с обеих сторон. Такой, казалось бы необычный и даже удивительный способ поможет решить проблему, когда ключ в замковой скважине крутится, но никак не придирается и не открывает дверь. Крошка мела поможет отмычке лучше сцепиться с механизмами замка, и он больше не будет прокручиваться впустую.

Для большего и лучшего эффекта вы можете смазать мелом и замочную скважину. После этих действий уже ничто не помешает вам оказаться дома. Однако если и такой способ не сработал, то лучше сразу позвонить мастеру и починить замок.

Раньше мы сообщали, зачем ключи от авто заматывать в фольгу или класть в холодильник.

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