Зачем натирать лобовое стекло половинкой яблока: полезный зимний лайфхак

Как очистить лобовое стекло автомобиля от дождя и льда с помощью яблока

Яблоко – это не только вкусный и полезный фрукт, но и простое и эффективное средство для очищения лобового стекла автомобиля, если верить советам из интернета.

Яблоко содержит кислоту, создающую на поверхности стекла так называемый "эффект лотоса". Этот эффект позволяет каплям воды легко сходить со стекла, не оставляя следов, пишет издание gazeta.ua.

Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить

Чтобы очистить лобовое стекло яблоком нужно просто протереть его половинкой фрукта. Для большей эффективности можно использовать немного воды.

Этот метод также можно использовать для удаления насекомых и грязи из лобового стекла.

Если же лобовое стекло обмерзло, можно использовать тот же метод, но с добавлением спирта. Спирт поможет побыстрее растопить лед и не повредить стекло.

Для этого нужно просто протереть лобовое стекло половинкой яблока, смоченной в спирте.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!