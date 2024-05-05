Зачем натирать яйца маслом: ответ поразит

Яйца – это универсальный и питательный продукт, используемый во множестве рецептов. Однако иногда возникает необходимость хранить их в течение длительного времени.

К счастью, существует несколько простых уловок, которые помогут вам сохранить свежесть яиц на дольше. В частности, вам может помочь масло. Об этом пишет ТСН.

Срок хранения яиц:

Без холодильника: до 3-4 недель при температуре +10°C.

до 3-4 недель при температуре +10°C. В холодильнике: до 3 месяцев.

Как сохранить свежесть яиц:

Смажьте яйца маслом: Этот метод создает защитную пленку на скорлупе, которая предотвращает высыхание и проникновение бактерий.

Этот метод создает защитную пленку на скорлупе, которая предотвращает высыхание и проникновение бактерий. Храните яйца отдельно: Яйца легко впитывают запахи других продуктов, поэтому их рекомендуется держать в герметичном контейнере или картонной упаковке, в которой они продаются.

Яйца легко впитывают запахи других продуктов, поэтому их рекомендуется держать в герметичном контейнере или картонной упаковке, в которой они продаются. Не мойте яйца перед хранением: Мытье удаляет защитный слой на скорлупе, что может сократить срок хранения.

Мытье удаляет защитный слой на скорлупе, что может сократить срок хранения. Храните яйца в холодильнике: Низкая температура замедляет рост бактерий, что значительно продлевает срок хранения яиц.

Низкая температура замедляет рост бактерий, что значительно продлевает срок хранения яиц. Размещайте яйца острием вниз: Это поможет сохранить желток центрированным и предотвратить его прилипание к скорлупе.

Это поможет сохранить желток центрированным и предотвратить его прилипание к скорлупе. Не храните яйца около сильных запахов: Яйца легко впитывают запахи, поэтому их не следует держать у таких продуктов, как лук, чеснок или сыр.

Важно:

Не употребляйте яйца с треснувшей или поврежденной скорлупой.

Перед использованием проверьте свежесть яиц, опустив в миску с водой. Свежее яйцо ляжет на дно горизонтально, старое – всплывает вертикально, а испорченное – всплывет на поверхность.

Сохраняя яйца правильно, вы можете наслаждаться их свежестью и вкусом в течение длительного времени.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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