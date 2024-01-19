Как правильно варить яйца – зачем наливать уксус во время варки яиц

Яйца с высоким содержанием белка, ультравитаминов и минералов являются одним из незаменимых продуктов. Преимущество этого ингредиента в том, что с ним можно приготовить много разных блюд.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сварить яйца с уксусом? Это отличный метод, говорят эксперты Sante Plus, который вам скоро понравится.

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Во-первых, прежде чем варить яйцо, убедитесь, что оно свежее. Для этого окуните его в миску с холодной водой. Если оно не тонет под водой, выбросьте его и ни в коем случае не ешьте! Фактически, когда гниют яйца, внутри образуется небольшая воздушная камера, которая заставляет их плавать! С другой стороны, если яйцо работает правильно, оно готово к употреблению и готово к приготовлению.

Осторожно поместите его в кастрюлю. Чтобы узнать время приготовления и не допустить ошибок, установите таймер или воспользуйтесь будильником на мобильном телефоне. Для сваренного желтка, но и не слишком крутого, нужно 12 минут. Для сливочного желтка всего 7 минут.

Правда, хоть это и кажется тривиальным, приготовление яиц к совершенству – это не детская игра. Это даже достаточно сложно. Вы когда-нибудь пробовали яичный белок и чувствовали, что едите резину? Вот почему мы рекомендуем этот простой совет с уксусом.

Наполните кастрюлю водой и убедитесь, что яйцо опустилось на дно. Когда вода начнет закипать, добавьте в воду для варки чайную ложку белого уксуса. Таким образом, ваше яйцо останется целым и не разобьется!

Оставьте вариться на десять минут и сразу опустите яйцо в холодную воду. Тогда вы можете насладиться легкой текстурой яичка.

Вы также можете использовать метод уксуса, чтобы правильно приготовить яйца-пашот. Это яйца, приготовленные целиком и без скорлупы в кастрюле с кипятком. Добавление небольшого количества уксуса поможет белку побыстрее обратиться: таким образом, вы получите хорошее целое яйцо. Однако чтобы не повлиять на вкус яйца, количество уксуса нужно хорошо отмерить. Оно должно превышать 3% общего объема жидкости. К примеру, на три литра воды понадобится шесть столовых ложек уксуса.

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