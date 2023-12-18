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Зачем одевать веник в мусорный пакет перед уборкой: лайфхак, который сэкономит вам силы и время

Игорь Романько

Как быстрее убрать помещение веником

Веник – это удобный и недорогой инструмент для уборки, не требующий электроэнергии. Однако иногда он может доставлять неудобства, поскольку грязь и пыль прилипают к его щетине. Чтобы избежать этого, можно использовать простой метод: надеть на веник полиэтиленовый пакет.

Для этого способа подойдет хоть какой незапятнанный полиэтиленовый пакет. Если пакет будет грязным, то он может оставить следы на полу, пишет Телеграф.

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Что нужно для этого:

  • Веник
  • Полиэтиленовый пакет
  • Канцелярская резинка

Наденьте пакет на веник так, чтобы он полностью закрыл щетину. Зафиксируйте пакет на ручке веника с помощью канцелярской резинки.

Преимущества метода:

  • Грязь и пыль не прилипают к венику, а попадают в совок.
  • Уборка становится более эффективной.
  • Не нужно тратить время на ручную очистку веника от мусора.

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