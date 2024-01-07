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Зачем полоскать волосы с уксусом: советы трихолога

Игорь Романько

Как правильно мыть волосы с уксусом

Ополаскивание волос уксусом – это традиционный способ ухода за волосами, который используется уже много веков. В нем много преимуществ, которые могут быть полезны для людей со всеми типами волос.

Это может помочь увеличить объем волос, защитить цвет волос, добавить блеск, глубоко очистить волосы и облегчить расчесывание волос. Об этом заявил Тони Чаар, один из самых авторитетных трихологов Торонто, пишет news24.

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Польза ополаскивания волос уксусом:

  • Увеличивает объем волос. Уксус помогает разгладить кутикулу волос, что делает их более гладкими и блестящими. Это может зрительно увеличить объем волос.
  • Защищает цвет волос. Уксус помогает закрыть чешуйки кутикулы волос, что предотвращает вымывание пигмента из окрашенных волос.
  • Придает блеск волосам. Уксус помогает удалить остатки укладочных средств и улучшить отражение света волосами.
  • Глубоко очищает волосы. Уксус может помочь удалить загрязнение и остатки шампуня из волос.
  • Облегчает расчесывание волос. Уксус помогает разгладить кутикулу волос, что делает их более гладкими и менее склонными к спутыванию.

Как использовать уксус для ополаскивания волос

Чтобы использовать уксус для ополаскивания волос, вам понадобятся:

  • Уксус (яблочный или виноградный)
  • Вода

Инструкции:

  1. Вымойте волосы шампунем как обычно.
  2. Тщательно смойте шампунь проточной водой.
  3. Налейте уксус в бутылку с распылителем.
  4. Разведите уксус водой в соотношении 1:1.
  5. Распылите раствор уксуса на волосы, от корней до кончиков.
  6. Дайте волосам высохнуть естественным путем или слегка просушите феном.

Советы:

  • Используйте уксус для ополаскивания волос 1-2 раза в неделю.
  • Если у вас жирные волосы, вы можете увеличить частоту ополаскивания до 3 раз в неделю.
  • Если у вас сухие волосы, вы можете снизить частоту ополаскивания до 1 раза в неделю.
  • Не используйте эссенцию уксуса для ополаскивания волос. Эссенция уксуса может быть очень агрессивной для волос и кожи головы.
  • Если у вас чувствительная кожа головы, можно разбавить уксус водой в соотношении 1:2.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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