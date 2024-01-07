Зачем полоскать волосы с уксусом: советы трихолога
Ополаскивание волос уксусом – это традиционный способ ухода за волосами, который используется уже много веков. В нем много преимуществ, которые могут быть полезны для людей со всеми типами волос.
Это может помочь увеличить объем волос, защитить цвет волос, добавить блеск, глубоко очистить волосы и облегчить расчесывание волос. Об этом заявил Тони Чаар, один из самых авторитетных трихологов Торонто, пишет news24.
Читайте также: Лучшие прически, омолаживающие женщин старше 35 лет (фото)
Польза ополаскивания волос уксусом:
- Увеличивает объем волос. Уксус помогает разгладить кутикулу волос, что делает их более гладкими и блестящими. Это может зрительно увеличить объем волос.
- Защищает цвет волос. Уксус помогает закрыть чешуйки кутикулы волос, что предотвращает вымывание пигмента из окрашенных волос.
- Придает блеск волосам. Уксус помогает удалить остатки укладочных средств и улучшить отражение света волосами.
- Глубоко очищает волосы. Уксус может помочь удалить загрязнение и остатки шампуня из волос.
- Облегчает расчесывание волос. Уксус помогает разгладить кутикулу волос, что делает их более гладкими и менее склонными к спутыванию.
Как использовать уксус для ополаскивания волос
Чтобы использовать уксус для ополаскивания волос, вам понадобятся:
- Уксус (яблочный или виноградный)
- Вода
Инструкции:
- Вымойте волосы шампунем как обычно.
- Тщательно смойте шампунь проточной водой.
- Налейте уксус в бутылку с распылителем.
- Разведите уксус водой в соотношении 1:1.
- Распылите раствор уксуса на волосы, от корней до кончиков.
- Дайте волосам высохнуть естественным путем или слегка просушите феном.
Советы:
- Используйте уксус для ополаскивания волос 1-2 раза в неделю.
- Если у вас жирные волосы, вы можете увеличить частоту ополаскивания до 3 раз в неделю.
- Если у вас сухие волосы, вы можете снизить частоту ополаскивания до 1 раза в неделю.
- Не используйте эссенцию уксуса для ополаскивания волос. Эссенция уксуса может быть очень агрессивной для волос и кожи головы.
- Если у вас чувствительная кожа головы, можно разбавить уксус водой в соотношении 1:2.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!