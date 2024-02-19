Зачем сажать втулки из рулонов туалетной бумаги в саду: не благодарите

Выращивать рассаду во втулках из рулонов туалетной бумаги – это экономно, экологично и практично. Поэтому не выбрасывайте эти картонные рулоны, ведь им можно дать вторую жизнь, превратив в экологичные и практичные горшки для рассады.

Как сообщает santeplusmag.com, использование втулок из рулонов туалетной бумаги значительно дешевле, чем покупка готовых горшков для рассады. К тому же они биоразложимы, поэтому не вредят окружающей среде.

Возможно, вас также заинтересует: Пиво, яйца и вазелин: как эти продукты воюют против улиток и улиток

Вам не нужно будет пересаживать рассаду из горшков в землю, ведь картон растворится сам.

Как высадить рассаду во втулках из рулонов туалетной бумаги:

Возьмите картонный рулон и произведите 4 выемки на одном из его концов. Загните внутрь, чтобы сформировать дно. Наполните "горшки" грунтом. Используйте специальный грунт для рассады, плотно наполняя им втулки.

Произведите небольшое углубление в центре почвы и поместите туда семена. Увлажняйте почву и храните горшки с рассадой в теплом и светлом месте.

Регулярно поливайте почву, чтобы она не пересыхала. Когда рассада подрастет, вы можете пересадить ее в открытый грунт или в большие горшки, не вынимая из рулонов.

Картон со временем растворится сам, не вредя корневой системе растений. Этот метод подходит для выращивания рассады овощей, цветов и других растений.

Ранее эксперты посоветовали высаживать семена в старые губки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!