Зачем варить палочки корицы: полезный и ароматный лайфхак

Как избавиться от плохого запаха с помощью корицы

Корица – это не только вкусная и ароматная пряность, используемая в кулинарии, но и необычный дезодорант, который поможет избавиться от неприятных запахов в вашем доме.

Это универсальная пряность, которая не только придает изысканность вашим блюдам, но и заботится о чистоте и свежести вашего дома, пишут Патриоты Украины.

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Как проветрить комнату с помощью корицы?

Возьмите несколько палочек корицы и вскипятите их в небольшом количестве воды.

и вскипятите их в небольшом количестве воды. Постепенно комната наполнится приятным ароматом корицы, нейтрализующей все неприятные запахи.

Этот метод особенно полезен:

В холодное время года , когда нельзя проветрить помещение, открыв окна.

, когда нельзя проветрить помещение, открыв окна. Как безопасная и экологичная альтернатива химическим спреям.

Полезные свойства корицы:

Антиоксидант : одна чайная ложка корицы содержит столько же антиоксидантов, сколько и стакан черники.

: одна чайная ложка корицы содержит столько же антиоксидантов, сколько и стакан черники. Антибактериальные свойства : корица защищает от кандидоза и бактерии Helicobacter Pylori.

: корица защищает от кандидоза и бактерии Helicobacter Pylori. Стимуляция кровообращения : корица - природный антикоагулянт, улучшающий кровообращение, предотвращает образование тромбов и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Противовирусные свойства : корица облегчает симптомы простуды, используется в народных рецептах для лечения кашля и ангины.

: корица облегчает симптомы простуды, используется в народных рецептах для лечения кашля и ангины. Освежает дыхание : кусочек корицы может освежить дыхание лучше, чем жевательная резинка.

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