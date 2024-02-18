Зачем варить палочки корицы: полезный и ароматный лайфхак
Как избавиться от плохого запаха с помощью корицы
Корица – это не только вкусная и ароматная пряность, используемая в кулинарии, но и необычный дезодорант, который поможет избавиться от неприятных запахов в вашем доме.
Это универсальная пряность, которая не только придает изысканность вашим блюдам, но и заботится о чистоте и свежести вашего дома, пишут Патриоты Украины.
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Как проветрить комнату с помощью корицы?
- Возьмите несколько палочек корицы и вскипятите их в небольшом количестве воды.
- Постепенно комната наполнится приятным ароматом корицы, нейтрализующей все неприятные запахи.
Этот метод особенно полезен:
- В холодное время года, когда нельзя проветрить помещение, открыв окна.
- Как безопасная и экологичная альтернатива химическим спреям.
Полезные свойства корицы:
- Антиоксидант : одна чайная ложка корицы содержит столько же антиоксидантов, сколько и стакан черники.
- Антибактериальные свойства : корица защищает от кандидоза и бактерии Helicobacter Pylori.
- Стимуляция кровообращения : корица - природный антикоагулянт, улучшающий кровообращение, предотвращает образование тромбов и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
- Противовирусные свойства : корица облегчает симптомы простуды, используется в народных рецептах для лечения кашля и ангины.
- Освежает дыхание : кусочек корицы может освежить дыхание лучше, чем жевательная резинка.
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