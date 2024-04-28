Зачем закупаться содой в мае: полезный лайфхак от садовода
Май – время для закупки соды! Этот недорогой и экологически чистый продукт может творить настоящие чудеса в саду. Сода – это доступное, экологичное и универсальное средство, которое поможет вам вырастить здоровый и красивый сад!
Сода – это не только для опрыскивания, пишет noviydoctor.com. Полив раствором соды (1 ч. л. на 3 л воды) помогает снизить кислотность почвы. Присыпка рассады содой защищает от "черной ножки". Замачивание семян в содовом растворе перед посадкой дезинфицирует их и улучшает прорастание. Промывка теплиц, парников и садовых инструментов содой лишает вредных микроорганизмов.
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Чем полезна сода для растений?
- Защищает от вредителей: тли, паутинного клеща и других.
- Предотвращает грибковые заболевания: мучнистая роса, пятнистость и другие.
- Улучшает внешний вид листьев: делает их более зелеными и блестящими.
- Повышает иммунитет и устойчивость растений к стрессам: засуха, перепады температур и т.д.
Как приготовить содовый раствор:
- 1 столовая ложка пищевой соды
- 1 литр теплой воды
- 2-3 капли жидкого мыла (для лучшего прилипания)
Размешайте соду в воде до полного растворения, добавьте мыло. Раствор готов!
Как правильно опрыскивать:
- Лучше всего возделывать растения утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.
- Опрыскивайте и верхнюю, и нижнюю сторону листьев, а также стебли.
- Для профилактики повторяйте процедуру раз в 7-10 дней.
- При вредителях или болезнях возделывайте растения раз в 3-4 дня.
- Избегайте обработки в жару или дождь.
Сода для разных групп растений:
- Смородина и крыжовник: меньше поражаются мучнистой росой и пятнистостью.
- Розы и клематисы: лучше переносят атаки тли и клещей.
- Огурцы, кабачки и другие овощи реже болеют, лучше растут и плодоносят.
- Комнатные растения: становятся более здоровыми и красивыми.
Совет: Начинайте с меньшей концентрацией соды и наблюдайте реакцию растений.
Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.
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