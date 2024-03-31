Зачем заливать уксус в бачок унитаза: полезный лайфхак для сантехники

Как предотвратить образование ржавчины и налета в бачке унитаза

Всем нам знакома проблема накипи и ржавчины в бачке унитаза. Это не только некрасиво, но и может привести к неприятным запахам и проблемам с ливнем.

К счастью, есть простой и экономичный способ очистить бачок унитаза изнутри с помощью обычного уксуса! Повторяйте эту процедуру раз в месяц, чтобы ваш унитаз всегда был чистым и свежим. Чистота и свежесть вашего унитаза – это залог здоровья и комфорта всей семье, пишет Главред.

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Вот что вам понадобится:

Перчатки для чистки

Щетка для чистки с длинной ручкой

Губка

Бутылка белого уксуса

Инструкция:

Спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы вода больше не поступала. Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем. Распилите уксус на стенки бачка унитаза и внутри чаши. Оставьте средство на 1-2 часа. Почистите стенки унитаза и бачка щеткой, чтобы удалить накопившуюся грязь. Включите кран, чтобы вода снова наполнила бачок.

Этот простой метод поможет вам:

Удалить накипь и ржавчину

Избавиться от неприятных запахов

Продезинфицировать бачок унитаза

Помните:

Вы можете использовать уксус не только для чистки бачка, но и чистки чаши унитаза.

Для усиления эффекта можно добавить в уксус немного пищевой соды.

Не используйте химические чистящие средства, так как они могут повредить его.

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