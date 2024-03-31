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Зачем заливать уксус в бачок унитаза: полезный лайфхак для сантехники

Игорь Романько

Как предотвратить образование ржавчины и налета в бачке унитаза

Всем нам знакома проблема накипи и ржавчины в бачке унитаза. Это не только некрасиво, но и может привести к неприятным запахам и проблемам с ливнем.

К счастью, есть простой и экономичный способ очистить бачок унитаза изнутри с помощью обычного уксуса! Повторяйте эту процедуру раз в месяц, чтобы ваш унитаз всегда был чистым и свежим. Чистота и свежесть вашего унитаза – это залог здоровья и комфорта всей семье, пишет Главред.

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Вот что вам понадобится:

  • Перчатки для чистки
  • Щетка для чистки с длинной ручкой
  • Губка
  • Бутылка белого уксуса

Инструкция:

  1. Спустите воду из бачка унитаза и выключите кран, чтобы вода больше не поступала.
  2. Налейте половину бутылки белого уксуса в бутылку с распылителем.
  3. Распилите уксус на стенки бачка унитаза и внутри чаши.
  4. Оставьте средство на 1-2 часа.
  5. Почистите стенки унитаза и бачка щеткой, чтобы удалить накопившуюся грязь.
  6. Включите кран, чтобы вода снова наполнила бачок.

Этот простой метод поможет вам:

  • Удалить накипь и ржавчину
  • Избавиться от неприятных запахов
  • Продезинфицировать бачок унитаза

Помните:

  • Вы можете использовать уксус не только для чистки бачка, но и чистки чаши унитаза.
  • Для усиления эффекта можно добавить в уксус немного пищевой соды.
  • Не используйте химические чистящие средства, так как они могут повредить его.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут.

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