Задание по ПДД о поворотах: можно ли белому авто свернуть направо
Повороты на дороге часто вызывают у водителей сомнения. Особенно когда речь идет о ситуациях, которые кажутся нестандартными. Разберемся в одном из таких случаев: может ли водитель белого автомобиля совершить поворот направо на данном участке дороги?
Представьте себе такую ситуацию: вы видите автомобиль белого цвета, двигающийся по дороге с односторонним движением. Разрешен ли водитель этого автомобиля выполнить поворот направо, ответ подсказали в Telegram-канале auto_pdrua.
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Правильный ответ – да, может.
Согласно Правилам дорожного движения, водитель перед выполнением поворота направо или налево должен занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Это означает, что он должен находиться поближе к краю дороги, чтобы не создавать помех другим участникам движения.
Почему в этом случае поворот разрешен?
Поскольку дорога, по которой движется белый автомобиль, имеет одностороннее движение, водитель может выполнить поворот вправо без каких-либо ограничений. Главное – соблюдать общие правила безопасности дорожного движения: подать сигнал повороту, убедиться в отсутствии препятствий и только затем выполнить маневр.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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