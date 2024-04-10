Загадка для ученых: во Франции обнаружено странное доисторическое сооружение и кучу артефактов (фото)

В Марлиен, что во Франции, было найдено сооружение доисторического периода, напоминающее подкову. Это открытие произошло в ходе работы исследователей из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Археологические исследования в районе Марлиени, находящемся недалеко от Дижона, были инициированы в связи с планами увеличения гравийного рудника в долине Уш. На участке в 60 тысяч квадратных метров были обнаружены следы присутствия человека, охватывающие период от неолита до раннего железного века. Об этом пишет Arkeonews.

Среди значимых открытий - уникальный памятник, который составлен из трех круглых ограждений, одна из которых имеет форму подковы. В центре комплекса расположена круглая площадка диаметром в 11 метров.

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Рядом с северной стороны размещена подковообразная изгородь длиной 8 метров, а с южной стороны - открытая изгородь. Наличие слоя гравия в содержимом боковых ограждений указывает на возможность существования частокола.

Этот объект не имеет аналогов в известных археологических находках, и его возраст и назначение до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее обнаружение кремневых предметов поблизости может свидетельствовать о том, что он принадлежит к неолитической эпохе, которая началась в Европе примерно 7000 лет назад. Сейчас проводится радиоуглеродное датирование для точного установления возраста этого сооружения.

В районе исследования были обнаружены предметы, относящиеся к периоду культуры колоколообразных бокалов, которой около 4500 лет. Находки включают семь кремневых наконечников стрел, нарукавники лучника, кремневое огниво и кинжал из медного сплава.

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Следует заметить, что один из артефактов, нарукавник, содержал следы оксида железа, аналогичного пириту, который использовался для добычи огня. Эти предметы могут свидетельствовать о древнем захоронении, однако археологам не удалось это подтвердить.

Важной находкой стало также захоронение, которое датируется 1500-1300 годами до нашей эры, с пятью каменными конструкциями, одно из которых было герметично закрыто. Большое захоронение содержало следы ритуального очага, фрагменты керамики и ожерелье из янтаря.

Не далеко от этого места, примерно в 400 метрах, были найдены остатки шести кремаций железного века, некоторые из которых содержали в себе декоративные украшения, включая кольца и браслеты.

Напомним, археологи нашли в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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