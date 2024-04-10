Закуска с изысканной подачей: корзинки с копченой скумбрией
Закуска с изысканной подачей: корзинки с копченой скумбрией
Корзинки со свадьбы с копченой скумбрией.
Обязательно срхраните этот рецепт – это одна из моих любимых закусок к любому особому событию. Вкусы знакомы, а подача изысканна.
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Інгредієнти
-тісто філо:
-50г вершкове масло
-50г води
Начинка:
-1 скумбрія гарячого копчення
-3 варених в круту яйця
-1/2 зеленого яблука
-1 невелика цибулина шалот
-70г крем-сиру
-зелена цибуля для подачі
Готуємо:
Розтоплюємо вершкове масло разом з водою до рідкого стану та перемішуємо кісточкою
- беремо листок тісто філо, змащуємо його сумішшю, яка утворилася та накриваємо його ще одним листом, притискаємо і видавлюємо між ними пухирці повітря
- кільцем вирізаємо тісто і поміщаю "кругляки" між двома залізними кошиками та випікаю при температурі 165 радіусів приблизно 12-14 хвилин до румяності. Дістаю та охолоджую.
- копчену скумбрію розбираю на чисте філе без кісток, додаю білки варених яєць, очищене від шкірки яблуко, цибулю шалот та крем-сир і все добре "перебиваю" бокнедром в однорідну суміш
- доводжу до смаку сіллю та перецем. Наприкінці ще смачно додавати цілої зернової гірчиці для текстури
Жовтки тру окремо на тертушці та посипаю зверху.
В холодні кошики випускаю через кондитерській мішок "паштет" зі скумбрії і прикрашаю жовтком та зеленою цибулею.
Смачно і просто!