Замечательная замена дорогого маскарпоне: Как приготовить сливочный сыр

Нежный сливочный сыр маскарпоне – настоящая находка для кулинара. Его можно использовать для приготовления тортов, тирамиса, чизкейков и других десертов.

Но что делать, если маскарпоне вдруг закончился, а магазин за углом закрыт? Не беда! Есть несколько способов его заменить. Экспериментируйте и ваши десерты всегда будут изысканными и вкусными, пишет ТСН.

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1. Мягкие сыры:

Рикотта: Этот итальянский сыр имеет схожую текстуру и нежный сливочный вкус.

Этот итальянский сыр имеет схожую текстуру и нежный сливочный вкус. Филадельфия: Более плотная, чем маскарпоне, но все же может быть удачным заменителем.

Более плотная, чем маскарпоне, но все же может быть удачным заменителем. Сливочный сыр Легкодоступный и недорогой вариант, но его вкус немного отличается от маскарпоне.

2. Самодельные альтернативы:

Из жирной сметаны: Возьмите 1 кг сметаны, выложите в мешочек из хлопчатобумажной ткани и подвесьте над емкостью на ночь. Утром получите 500 г творога, похожего на маскарпоне.

Возьмите 1 кг сметаны, выложите в мешочек из хлопчатобумажной ткани и подвесьте над емкостью на ночь. Утром получите 500 г творога, похожего на маскарпоне. Со сметаны и кефира Смешайте сметану и кефир в равных пропорциях, посолите, взбейте и подвесьте над емкостью на несколько дней.

3. Для кремов:

Жирный творог: Взбейте 300 г сыра из 100 мл сливок 30%, 100 г сахарной пудры и 2 яйцами.

Взбейте 300 г сыра из 100 мл сливок 30%, 100 г сахарной пудры и 2 яйцами. Сливочное масло: Взбейте 100 г сливочного масла из 50 г сахарной пудры до однородной массы.

Помните:

Вкус и текстура заменителей могут отличаться от маскарпона.

Тщательно взбейте ингредиенты, чтобы получить крем нужной консистенции.

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