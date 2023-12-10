Замените добавки натуральной пищей: В каких продуктах содержится больше магния

Диетологи рассматривают ежедневные продукты питания как важный источник магния, который может заменить популярные добавки, чрезмерная популярность которых становится подлинной тенденцией.

Согласно докладу Waitrose Food and Drink, спрос на продукты, содержащие магний, заметно вырос, и специалисты решили рассмотреть, почему этот минерал важен, и есть ли необходимость в приеме с ним добавок, пишет Irish Examiner.

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Магний может показаться просто элементом периодической таблицы, но играет ключевую роль в функционировании нашего организма. Этот минерал важен для здоровья костей, нервов, мышц и уровня сахара в крови. Шона Вилкинсон, ведущая диетология, подчеркивает, что магний участвует в более чем 300 химических реакциях в организме, воздействуя на все, от работы мозга до физической работоспособности.

Медицинский эксперт доктор Зулкарнайн Шах подтверждает роль магния в производстве энергии, работе мышц и нервов, а также важность для здоровья костей и зубов. Отмечается его полезность в улучшении сна, понижении стресса и поддержании гормонального баланса.

Рекомендации Национальной организации здоровья утверждают, что взрослым людям следует получать около 270-300 мг магния ежедневно. Хотя известно, что магниевые добавки могут быть полезны, эксперты отмечают важность сбалансированной диеты, которая включает магнием насыщенные продукты, такие как листовая зелень, орехи, авокадо, тофу, темный шоколад, бананы и рыба.

Несмотря на популярность добавок, специалисты рекомендуют поначалу попытаться получать достаточное количество магния из рациона. Они отмечают, что такой подход может быть особенно полезен тем, кто не получает достаточно магния из пищи. Тем не менее, следует обращаться за консультацией к специалистам, если есть сомнения в приеме добавок. Магний играет немаловажную роль в нашем здоровье, и обеспечение его достаточного уровня важно для общего самочувствия, включая поддержание здоровья костей и нормализацию сна.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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