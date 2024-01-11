Замерзло стекло в машине: что ни в коем случае не стоит делать

С наступлением зимы владельцы автомобилей сталкиваются с рядом проблем, связанных с погодными условиями. Одной из самых распространенных проблем является замерзание и растрескивание лобового стекла.

Это может произойти из-за резкого перепада температур, накопления льда и снега на стекле, а также из-за механических повреждений.

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Чтобы избежать растрескивания лобового стекла зимой, эксперт Брайан Тернер в комментарии Driving сказал, что нужно соблюдать несколько простых правил.

Регулярно сбрасывайте лед и снег с лобового стекла. Не допускайте накопления большого количества льда, так как это может привести к его расширению и трещинообразованию. Перед запуском стеклоочистителей убедитесь, что они не прилипли к стеклу. Если щетки не могут двигаться, не пытайтесь сдвинуть их силой. Подождите, пока лед растает. Не выливайте горячую воду на лобовое стекло. Резкий перепад температур может привести к растрескиванию стекла. Не включайте обогрев лобового стекла в полную мощность. Это также может привести к растрескиванию стекла. Не трите лобовое стекло с нажимом, соскребая лед. Это может повредить поверхность стекла. Чтобы не повредить автомобильное стекло при его очистке, нельзя прогревать окна автомобиля феном.

Эксперт добавил, чтобы избежать появления трещин на лобовом стекле, можно использовать специальные средства для защиты от мороза. Эти средства создают на поверхности стекла тонкую защитную пленку, препятствующую образованию льда и налипанию снега.

Будьте осторожны на дорогах в зимний период и соблюдайте правила безопасности.

Ранее эксперты подсказали, как автомобилисты могут быстро очистить лобовое стекло от льда.

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