Замесите тесто с этим препаратом: слизни будут держаться от ваших растений подальше

Если вы устали от улиток и слизней, которые портят ваши растения, простой и эффективный способ избавиться от этих вредителей – приготовить тесто с железным купоросом.

Железный купорос действует агрессивно на слизней, поэтому они будут держаться подальше от ваших грядок.

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Для приготовления теста вам понадобится:

400 г сухой смеси (мука, овсяные хлопья или их смесь)

1 ч. л. без горки железного купороса (примерно 8 г)

0,5 ч. л. сухих дрожжей

Щепотка лимонной кислоты или столовая ложка яблочного уксуса

Молоко или кефир

Как приготовить тесто против слизней?

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте лимонную кислоту или уксус. Постепенно добавляйте молоко или кефир, постоянно помешивая до получения консистенции крошки. Оставьте тесто настаиваться в день.

Разбрасывайте кусочки теста в местах обитания слизней и под растениями, которые они повреждают. Обновляйте приманку после дождя.

Эксперты отмечают, что это средство эффективно против вредителей и безопасно для людей и животных. Оно простое в приготовлении и недорогое.

Для усиления эффекта можно добавить в тесто измельченную яичную скорлупу. Если вы вносили в почву триходерму, то развивающиеся на тесте плесневые грибки станут дополнительным источником питания для этого полезного почвенного грибка.

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