Запеченная тыква с сыром: простой рецепт, который понравится всей семье

Рецепты из тыквы – что приготовить из тыквы – печеная тыква рецепт

Тыква – универсальный овощ, из которого готовят совершенно разные блюда: от десертов до гарниров. Его можно совместить с сыром и зеленью.

Как известно, у свежей тыквы долгий срок хранения. Поэтому такое блюдо, как запеченную тыкву под сыром, можно приготовить даже зимой, пишет Pixel.

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Ингредиенты:

тыква;

оливковое масло, смесь перцев, сушеные итальянские травы;

сванская соль;

сыр (любой сорт).

Способ приготовления:

1. Помойте тыкву, очистите от кожуры и нарежьте большими кусками. Если вы любите точность, это примерно 2 на 3 см.

2. Выложите тыкву на противень, полейте маслом и добавьте специи. Перемешайте так, чтобы каждый кусок овоща находился в специях.

3. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в горячую тыкву на 30 минут.

4. Когда тыква уже стала мягкой, щедро посыпьте ее натертым сыром и поставьте в духовку еще на 5-10 мин. Сыр должен расплавиться и запечься, а блюдо будет очень вкусно. Сочетать ее лучше всего с куриным филе.

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