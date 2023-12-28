Запеченный картофель с чесноком и зеленью к праздничному столу: вкус сведет с ума
Если вы ищете интересные рецепты на праздничный вечер Нового года, попробуйте приготовить запеченный с чесноком и зеленым картофелем. Ее вкус покорит даже на более требовательных ваших гостей.
Это блюдо настолько простое, что вам захочется его повторить. А еще она содержит всего 309 калорий, так что для праздничного ужина это блюдо будет находкой, пишет Taste.
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Продукты:
- 1,5 кг хорошо помытого картофеля среднего размера
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 40 г мелко тертого пармезана
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- мелко натертая цедра лимона
- 2 ст. л. измельченной свежей петрушки
- мелко нарезанный пучок зеленого лука
Как готовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов и включите функцию конвектора.
- Выстелите 2 больших противня бумагой для выпечки.
- Поместите картофель в кожуре в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Приправьте солью. Доведите до кипения на сильном огне. Кипятите в течение 10 минут или до готовности.
- Выложите вареный картофель, чтобы он обсох.
Для чесночно-зеленого масла положите в миску сливочное масло, чеснок, цедру лимона, петрушку и лук. Перемешайте для соединения всех ингредиентов.
Разложите картофель на подготовленные противня. Ладонью или стаканом немного придавите картофелины. Сбрызните маслом и посыпьте пармезаном. Жарьте 30 минут или до золотистого цвета.
Сверху картофель нужно полить заготовленной масляной смесью. Жарьте еще 15-20 минут или до золотистого и хрустящего цвета. Когда блюдо будет готово, присыпьте тертым пармезаном.
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