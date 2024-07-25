Запитает пол дома: как сделать повербанк для дома из автомобильного аккумулятора

Отключения электроэнергии стали для многих украинцев обыденностью. Во времена обесточений приобрести мощный повербанк или зарядную станцию достаточно затратно.

Однако всегда можно найти способ вернуть себе свет, в частности, в этом может помочь обычный автомобильный аккумулятор. Автомобильный аккумулятор – это доступное и эффективное решение для обеспечения электроэнергией во время блэкаутов.

Он обладает достаточной емкостью, чтобы питать небольшие бытовые приборы, такие как лампы, телефоны, ноутбуки и даже небольшие холодильники, пишет НВ.

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Правда, для этого нужно иметь инвертор, преобразующий 12 В напряжение аккумулятора в 220 В для бытовых устройств. Инверторы могут стоить от 2000 до 8000 грн в зависимости от мощности и функционала.

Выбор аккумулятора и инвертора

Необязательно покупать дорогой аккумулятор, используемый в автомобилях. Для домашнего использования подойдет бюджетный вариант с емкостью от 70 до 75 А*ч. Стоимость таких аккумуляторов начинается от 3000 грн.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки автомобильного аккумулятора можно использовать сетевую зарядку, стоимость которой стартует от 1200 грн. Зарядные устройства могут выдавать 6 или 12 В, причем 12 В являются предпочтительным вариантом для более быстрой зарядки.

Преимущества использования инверторов

Инверторы позволяют подключать разные бытовые приборы, такие как лампы, зарядки для телефонов, ноутбуки, холодильники и телевизоры. Некоторые модели имеют несколько розеток и порты USB, что делает их более удобными в использовании.

С этими простыми устройствами вы можете поддерживать работу основных электроприборов в вашем доме, обеспечивая комфорт даже в периоды отсутствия электроснабжения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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