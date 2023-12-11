Заряд витаминов и борьба с холестерином: Какие каши следует есть зимой на завтрак

Какие каши лучше есть на завтрак зимой

Каждое утро организм пробуждается под влиянием кортизола, который поднимает уровень сахара в крови. Следовательно, важно выбирать завтрак, который не повлечет за собой еще больший скачок сахара.

Нутрициолог Вера Курин делится рекомендациями по поводу полезных каш для здорового завтрака в своем Instagram. Эксперт отмечает, что выбор круп нужно делать с пониженным гликемическим индексом, который определяет скорость углубления глюкозы в кровь.

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Звездные выборы для завтрака:

Овсянка (длинной варки): Богата растворимыми волокнами, снижающими уровень холестерина.

Содержит белок, витамины группы B и магний. Киноа: Обладает полным аминокислотным составом и является отличным источником белка.

Богатая железом, магнием, фосфором и другими минералами. Гречка: Содержит калий, магний, цинк и витамины группы B.

Самый высокий уровень антиоксидантов среди круп. Ячмень жемчужный: Богат клетчаткой, положительно влияющей на здоровье кишечника.

Источник витаминов группы B, железа и магния. Чечевица: Отличный источник белка, особенно для вегетарианцев.

Содержит фолиевую кислоту, железо и калий. Фасоль: Высокое содержание белка, клетчатки и минералов.

Снижает уровень холестерина и поддерживает уровень сахара в крови. Бурый рис: Богат клетчаткой, минералы и витамины группы B.

Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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