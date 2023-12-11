Заряд витаминов и борьба с холестерином: Какие каши следует есть зимой на завтрак
Каждое утро организм пробуждается под влиянием кортизола, который поднимает уровень сахара в крови. Следовательно, важно выбирать завтрак, который не повлечет за собой еще больший скачок сахара.
Нутрициолог Вера Курин делится рекомендациями по поводу полезных каш для здорового завтрака в своем Instagram. Эксперт отмечает, что выбор круп нужно делать с пониженным гликемическим индексом, который определяет скорость углубления глюкозы в кровь.
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Звездные выборы для завтрака:
- Овсянка (длинной варки):
- Богата растворимыми волокнами, снижающими уровень холестерина.
- Содержит белок, витамины группы B и магний.
- Киноа:
- Обладает полным аминокислотным составом и является отличным источником белка.
- Богатая железом, магнием, фосфором и другими минералами.
- Гречка:
- Содержит калий, магний, цинк и витамины группы B.
- Самый высокий уровень антиоксидантов среди круп.
- Ячмень жемчужный:
- Богат клетчаткой, положительно влияющей на здоровье кишечника.
- Источник витаминов группы B, железа и магния.
- Чечевица:
- Отличный источник белка, особенно для вегетарианцев.
- Содержит фолиевую кислоту, железо и калий.
- Фасоль:
- Высокое содержание белка, клетчатки и минералов.
- Снижает уровень холестерина и поддерживает уровень сахара в крови.
- Бурый рис:
- Богат клетчаткой, минералы и витамины группы B.
- Помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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