Заряжают энергией и восстанавливают силы: 7 продуктов, которые помогут побороть усталость

Мы живем в быстром ритме и постоянном стрессе. Конечно, организм работает на грани возможностей, поэтому хроническая усталость – наш постоянный спутник. И кофе или энергетики совсем не помогают быстро зарядиться и восстановить силы. Однако врачи назвали 7 продуктов, способных оперативно пополнить энергозапасы и изрядно взбодриться. К тому же они очень полезны, вкусны и не вредят фигуре. Расскажем, что следует есть, чтобы помочь организму быстро набраться сил.

Об этом пишет ТСН.

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Что съесть для быстрого восстановления сил и энергии

Тыквенные семена – настоящий суперфуд. Содержит белки, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины группы В, медь, марганец, железо и фосфор. Горстка семян поможет быстро зарядиться и восстановить силы.

Авокадо благодаря содержанию белков и полиненасыщенных жиров заряжает организм надолго энергией. Полезен для тех, кто страдает анемией и хронической усталостью.

Бананы богаты витаминами, минералами и углеводами, обеспечивающими нужное количество энергии. Рекомендуемые тем, кто имеет большие физнагрузки и тренировки.

Жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сельдь) содержит Омега-3. Ее следует есть 3 раза в неделю, чтобы организм получал нужные вещества для восстановления сил.

Орехи (грецкие, миндаль, арахис) – суперфуд, быстро восстанавливающий силы тела и разума.

40 г темного шоколада содержит теобромин, обеспечивающий энергией. Но больше есть не стоит из-за калорийности.

Яйца, в частности, белок с витаминами группы В, восстанавливают силы и активируют мозг.

Итак, добавьте эти продукты в рацион, чтобы естественно и быстро набираться сил и энергии.

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