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Защищают от морщин и замедляют процесс старения: 15 продуктов, которые следует есть после 40

Цихоцкая Мария

Защищают от морщин и замедляют процесс старения: 15 продуктов, которые следует есть после 40

Предотвратить процессы старения кожи возможно благодаря правильному питанию. ТСН подсказал список продуктов, содержащих антиоксиданты и обладающих полезными элементами, помогающими сохранить молодость и красоту кожи:

  1. Помидоры: содержат ликопин, помогающий уменьшить морщины.
  2. Жирная морская рыба: Б
  3. богата ненасыщенными жирными кислотами, полезными для кожи, волос и ногтей.
  4. Цельные зерна содержат витамин Е, клетчатку, селен, цинк и фитохимические вещества.
  5. Болгарский перец: богат витамином С и бета-каротин.
  6. Бобовые: имеют селен, полезный для омоложения.
  7. Масло из льна: хлещет полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
  8. Масло зародышей пшеницы: Бюбогата на витамин Е и омега-3 жирные кислоты.
  9. Орехи содержат полиненасыщенные кислоты и селен.
  10. Шиповник: богат витамином С.
  11. Облепиха: содержит большое количество витамина C.
  12. Капуста содержит витамин C и фитохимические соединения.
  13. Сыр помогает поддерживать кожу благодаря цинку.
  14. Морковь имеет много бета-каротина, полезного для кожи.
  15. Чеснок и лук: оказывают антиоксидантное действие.
  16. Чай (зеленый и черный) содержит полифенолы и цинк.

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Включение этих продуктов в ваш рацион может помочь сохранить молодость и красоту кожи, предотвращая процессы старения.

Напомним, ученые обнаружили, что употребление васаби после 60 лет может улучшить когнитивные функции.

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