Защищают от пыли и канцерогенов: Какие три комнатных растения следует завести дома и на работе

Комнатные растения – это не только декоративный элемент интерьера, но и эффективное средство для очищения воздуха от пыли. Они поглощают частицы пыли из-за большой площади поверхности листьев. Некоторые сорта комнатных растений задерживают пыль, одновременно выпуская свежий воздух.

О том, какие растения лучше всего очищают воздух от пыли, рассказали fakty.ua. В общем, комнатные растения – это эффективный способ очистить воздух от пыли и других загрязнений. Они не только делают помещение более уютным, но и улучшают качество вдыхаемого воздуха.

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Английский плющ

Английский плющ имеет большие листья с шероховатой поверхностью, хорошо задерживающие пыль. Он также поглощает влагу и испарение из воздуха, что делает его отличным оружием против плесени.

Английский плющ неприхотлив в уходе, хорошо переносит тень и не нуждается в частом поливе.

Фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный имеет большие, блестящие листья, хорошо поглощающие пыль и другие загрязнения. Он также выделяет кислород, улучшающий качество воздуха в помещении.

Фикус каучуконосный может вырасти достаточно большим, поэтому его нужно размещать в просторном помещении. Он не любит прямых солнечных лучей и нуждается в регулярном поливе.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум хохлатый имеет длинные, тонкие листья, хорошо задерживающие пыль. Он также является мощным воздухофильтром, который эффективно поглощает химические вещества и другие загрязнения.

Хлорофитум хохлат неприхотлив в уходе, хорошо переносит тень и не нуждается в частом поливе.

Как правильно ухаживать за комнатными растениями, очищающими воздух от пыли?

Для того чтобы комнатные растения эффективно очищали воздух от пыли, их нужно регулярно опрыскивать или мыть. Это поможет удалить пыль с поверхности листьев и улучшить способность к поглощению загрязнений.

Кроме того, важно правильно ухаживать за растениями, обеспечивая им достаточное количество света, воды и удобрений.

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