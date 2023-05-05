Защитит от злого глаза и убережет от бед: как использовать освященную соль

Зачем сыпать соль на пороге и как отогнать злых людей и беду с помощью соли с маком

Украинцы издавна использовали соль для того, чтобы отогнать злых духов от дома и защититься от злого глаза. Старожилы считают это "неписаными законами".

Соль можно посвятить на Пасху, положив в корзину, а затем пользоваться весь год при необходимости. Ее можно положить в коробку из-под спичек, платок или стопку/стакан. Еще нужно иметь освященный мак.

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Освященная соль очень помогает. Чтобы никто ничего не вылил под ворота, под дом, нужно щепотки соли под дверь/ворота. Однако важно это делать в таких местах, чтобы не топтать ее.

Также к дому не подойдет злой человек, если освященной солью с маком посыпать так же возле порожка в доме.

В комментариях к видео, опубликованному в TikTok-канале "Село ДУБА" предложили посыпать границу с россией, чтобы российская нечисть не лезла в Украину.

Древние обряды с солью

Зачем сыпать соль на пороге и как отогнать злых людей и беду с помощью соли с маком

Впрочем, не все соглашаются с такими предрассудками и считают, что лучшая вера в Бога.

Зачем сыпать соль на пороге и как отогнать злых людей и беду с помощью соли с маком

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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