Защитит жилище от бед: Зачем класть лавровый лист под придверный коврик

Зачем лавровый лист кладут под коврик у входной двери

Лавровый лист – это не только кулинарная пряность, его также можно использовать в качестве оберега или амулета, свидетельствуют народные приметы. По поверьям, расположение лаврового листа у входной двери может привести к защите жильцов дома от проблем.

Если вы хотите использовать лавровый лист в качестве оберега, вам следует действовать благоразумно. Один из способов – повесить лаврушку над дверью. Однако есть лучший вариант: положить листики под придверный коврик, пишет pixelinform.

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Таким образом, пряность окажется у порога дома, а это именно то, чего вы хотите достичь. Важно обеспечить хорошее закрепление лаврового листа под ковриком.

Согласно верованиям, лавровое письмо, расположенное под ковриком, может функционировать как защитный экран от проблем, бед и негативной энергетики. Кроме того, верится, что эта пряность выступает как талисман, притягивающий успех и счастье.

Чтобы добиться максимального эффекта от использования лаврового листа в качестве оберега, располагайте его под ковриком именно во время фазы роста Луны. Используйте четыре листочка, поскольку считается, что именно такое количество увеличивает защитные свойства лавра.

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